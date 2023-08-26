بقيادة أمريكية من أصل إيراني.. انطلاق مهمة تحمل 4 رواد إلى محطة الفضاء الدولية

أقلعت مركبة "دراغون" من إنتاج "سبايس إكس" في مهمة لحساب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم السبت، حاملة أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

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وتقود مهمة "كرو-7" الأمريكية من أصول إيرانية جاسمين مقبلي وتضم الدنماركي أندرياس موغنسن والياباني ساتوشي فوروكاوا والروسي كونستانتين بوريسوف.

#Crew7 walks out from the Neil Armstrong Operations and Checkout Building at @NASAKennedy, greeting their family and friends before heading to the launchpad. pic.twitter.com/k4ZElVRSli — NASA (@NASA) August 26, 2023

وانطلقت المركبة بواسطة صاروخ "فالكون-9 "عند الساعة 07,27 بتوقيت غرينتش، من مركز كينيدي الفضائي التابع للناسا في ولاية فلوريدا في جنوب شرقي الولايات المتحدة، بحضور نحو عشرة آلاف شخص تجمعوا لحضور العملية الاقلاع.

وكتبت الناسا عبر منصة "X": "لقد أقلعنا!".

وكانت عملية الاقلاع أرجئت إلى السبت لمنح المهندسين يوما إضافيا لفحص مكون في مركبة "كرو دراغون"، على ما قالت ناسا في مدونة.

وهذه أول مهمة لمقبلي وبوريسوف.

و"كرو-7" هي المهمة الروتينية السابعة لشركة "سبايس أكس" التي يملكها إيلون ماسك، إلى محطة الفضاء الدولية. وكانت المهمة الأولى جرت في 2020.

وسيمضي طاقم المهمة ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية حيث سيجري أفراده تجارب علمية من بينها جمع عينات خلال خروج إلى الفضاء لمعرفة ما إذا كانت المحطة تصدر كائنات حية دقيقة من خلال فتحات نظام حفظ الحياة.

والهدف من ذلك معرفة ما إذا كانت هذه الكائنات الحية المجهرية قادرة على الصمود والتكاثر في الفضاء.

وينضم رواد الفضاء الأربعة إلى طاقم مؤلف من 7 أشخاص متواجد في المحطة قبل أن يغادر أفراد مهمة "كرو-6" عائدين إلى الأرض بعد أيام قليلة.

المصدر: أ ف ب