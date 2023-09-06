العلماء الصينيون يبتكرون مدفعا فضائيا مغناطيسيا

ابتكر العلماء الصينيون نموذجا من جهاز قادر على تحريك أجسام في الفضاء بواسطة قوة المجال المغناطيسي.

وقال ناطق باسم الجامعة العلمية التقنية التابعة للجيش الصيني إن مدفع بلازما مغناطيسيا يشكل أساسا لهذا الجهاز.

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وبمقدوره توليد موجات من الغاز المؤين الذي يمتلك حقلا مغناطيسيا خاصا به. وتصل سرعة تلك الموجات إلى 10 كيلومترات في الثانية. أما قوته المغناطيسية فإنها قادرة على إيقاف أو تحريك شظايا كبيرة من النفايات الفضائية على مسافة حتى كيلومتر واحد واجتذاب أقمار صناعية وغيرها من الأجهزة الفضائية إلى مركبة فضائية لفحصها وصيانتها.

وأشارت صحيفة South China Morning Post إلى أن استخدام هذه التكنولوجيا سيمكَن الأخصائيين الصينيين من رفع فاعلية البعثات الفضائية الصينية حيث لن يحتاج نقل الحمولة إلى أي تعامل معها، الأمر الذي سيقلل إلى حد بعيد من خطر الاصطدام معها.

المصدر: تاس