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"ناسا" تحذر من اقتراب 5 كويكبات من الأرض اعتبارا من اليوم

الفضاء

Globallookpress
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حذرت وكالة الفضاء الأمريكية من اقتراب خمسة كويكبات من الأرض اعتبارا من اليوم وحتى الـ12 من سبتمبر الجاري.

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ووفقا لبيان "ناسا" سيقترب الكوكيب JA5 وحجمه بحجم منزل والذي اكتشف لأول مرة عام 2021 من الأرض، يوم 6 سبتمبر على مسافة 5.1 مليون كم.

وفي 8 سبتمبر سيحلق على مقربة من الأرض كويكبان أحدهما بحجم طائرة اكتشف عام 2023 على مسافة 4 مليون كم، والثاني بحجم حافلة اكتشف عام 2020 على مسافة 5.6 مليون كم.

وسوف يحلق على مقربة من الأرض يوم 10 سبتمبر كويكب بحجم طائرة على مسافة 2.65 مليون كم.

أما الكويكب الخامس الذي هو أصغر من حافلة سوف يحلق على مقربة من الأرض يوم 12 سبتمبر على مسافة 4.1 مليون كم.

وتشير "ناسا" إلى أن هذه الكويكبات لا تشكل خطورة على الأرض، وأن خطورة الكويكبات على الأرض تنشأ حين يكون محيطها أكبر من 149 مترا، وتقترب من الأرض مسافة تقل عن 7.4 مليون كيلومتر، ومثل هذه الكويكبات غير موجود بين الكويكبات الخمسة المذكورة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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