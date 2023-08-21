الكشف عن مدى التهديد الذي تشكله الأجرام السماوية لكوكبنا

تدور زهاء نصف مليار جرم سماوي حول الشمس وتتحرك عبر نظامنا الشمسي بسرعات تصل إلى حوالي 30 كم في الثانية، مما قد يهدد كوكب الأرض.

وتنتشر عناوين على الإنترنت، كل أسبوع تقريبا، تصف كويكبات بحجم "حافلة" أو "شاحنة" أو "آلة بيع" أو "نصف حجم زرافة" أو في الواقع زرافة كاملة. بالإضافة إلى عناوين رئيسية تحذر من كويكبات "قاتلة" و"قاتل الكوكب" و"إله الفوضى".

وبالطبع، التهديدات التي تشكلها الكويكبات حقيقية. منذ حوالي 65 مليون سنة، تأثرت الحياة على الأرض بسبب ما كان من المحتمل أن يكون تأثير كويكب كبير، ما أدى إلى مقتل معظم الديناصورات.

NASA

ما هو خطر الضربة المباشرة؟

تسبب الكويكبات الصغيرة ضررا أقل بكثير من الكويكبات الكبيرة.

لذلك، تتعرض الأرض لتصادمات متكررة ولكن منخفضة التأثير مع كويكبات صغيرة، وتصادمات نادرة ولكنها عالية التأثير مع كويكبات كبيرة. وفي معظم الحالات، تتفكك أصغر الكويكبات إلى حد كبير عندما تضرب الغلاف الجوي للأرض، ولا تصل حتى إلى السطح.

وعندما يضرب كويكب صغير (أو نيزك، جسم أصغر من كويكب) الغلاف الجوي للأرض، فإنه ينتج "كرة نارية" مذهلة - نسخة طويلة الأمد ومشرقة من نجم شهاب، أو نيزك.

وتمنح عملية حسابية مبسطة للغاية فكرة عن عدد الكويكبات التي قد تتوقع اقترابها من كوكبنا.

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سيتقاطع كويكب طوله أربعة أمتار مع سطح الأرض مرة واحدة في السنة، في المتوسط. ضاعف مساحة السطح، ويمكن أن تتوقع اثنين كل عام على بعد 6400 كيلومتر من سطح الأرض، وهكذا.

الآن، فكر في الكويكبات الكبيرة حقا، التي يزيد قطرها عن كيلومتر واحد. يمكن تطبيق المنطق نفسه المبسط للغاية على النحو الوارد أعلاه. ويمكن القول إنه مقابل كل تأثير من هذا القبيل يمكن أن يهدد الحضارة، يحدث مرة كل نصف مليون سنة أو نحو ذلك، يمكننا أن نتوقع الآلاف من الأخطاء الوشيكة (أقرب من القمر) في نفس الفترة الزمنية.

وسيحدث مثل هذا الحدث في عام 2029، عندما يمر الكويكب 153814 (2001 WN5) على مسافة 248700 كيلومتر من الأرض.

كيف نقيم التهديدات وماذا يمكننا أن نفعل حيالها؟

تم اكتشاف ما يقرب من 95٪ من الكويكبات التي يزيد حجمها عن كيلومتر واحد، ويتم البحث في السماء باستمرار عن الـ 5٪ المتبقية. وعندما يتم العثور على كويكب جديد، يقوم الفلكيون بأخذ ملاحظات مكثفة لتقييم أي تهديد للأرض.

ويصنف مقياس تورينو التهديدات المتوقعة حتى 100 عام في المستقبل، ويتراوح المقياس من 0 (لا يوجد خطر) إلى 10 (تصادم معين بجسم كبير).

حاليا، كل الأجسام المعروفة لها تصنيف صفر. ولا يوجد جسم معروف حتى الآن حصل على تصنيف أعلى من 4 (لقاء قريب، يستدعي الانتباه من قبل علماء الفلك).

أخيرا، تقدمت التكنولوجيا لدرجة أن لدينا فرصة للقيام بشيء ما إذا واجهنا عددا كبيرا على مقياس تورينو. وفي الآونة الأخيرة، اصطدمت مهمة DART في كويكب، ما أدى إلى تغيير مساره.

وفي المستقبل، من المعقول أن مثل هذا الإجراء، مع مهلة كافية، يمكن أن يساعد في حماية الأرض من الاصطدام.

التقرير من إعداد ستيفن تينغاي، أستاذ جون كيرتن المتميز (علم الفلك الراديوي)، جامعة كيرتن.

المصدر: ساينس ألرت