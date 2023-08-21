البعثات القمرية الفاشلة، تسلسل زمني منذ عام 2018

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية في 20 أغسطس أن محطة "لونا – 25" الأوتوماتيكية القمرية الروسية انتقلت، وفقا للبيانات الأولية، إلى مدار غير محسوب واصطدمت اصطداماً بسطح القمر.

وفي المجموع، تم منذ عام 2018 في العالم إطلاق 12 مسبارا قمريا مع 18 مهمة، وكانت الغاية منها استكشاف القمر. وفي الوقت نفسه، كانت 9 بعثات قمرية منها، بما في ذلك "لونا – 25" الروسية، غير ناجحة جزئيا أو كليا.

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Longjiang-1 الصيني

في 25 مايو عام 2018، أطلق صاروخ Long March 4C الصيني قمر الترحيل "سيوتيان" من مطار "سيتشان" الفضائي في مقاطعة سيتشوان الصينية. وكان قد تم إحضاره بنجاح إلى نقطة توازن الجاذبية بين الأرض والقمر L2 (إحدى نقاط لاغرانج)، والتي تقع على مسافة حوالي 455 ألف كيلومتر من الأرض و65 ألف كيلومتر من القمر، وذلك لضمان عملية استكشاف الجانب المظلم للقمر من قبل المركبة الفضائية Chang'e-4 الصينية في عام 2019.

ومع "سيوتيان" تم إطلاق قمريْن صناعيين صغيريْن فلكيين Longjiang-1 و Longjiang-2، وقد وصل ثانيهما مدار القمر وعمل لمدة عام تقريبا، أما الأوله فتعطل نظام التحكم فيه.

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"بيريشيت" الإسرائيلي

في 22 فبراير عام 2019 ، أطلق صاروخ "فالكون 9 " الأمريكي من رأس كانافيرال (بفلوريدا) مركبة Bereshit الإسرائيلية القمرية التي طورتها شركة SpaceIL الإسرائيلية الخاصة. وكان يفترض أن تسير على سطح القمر عن طريق القفز باستخدام محركات صاروخية. وفي 11 أبريل عام 2019، تحطمت مركبة "بريشيت" في أثناء هبوطها على سطح القمر. وحسب شركة SpaceIL ، أدى فشل مستشعر التسارع الموجود على متن المركبة إلى إيقاف تشغيل المحرك الرئيسي وفقدان التحكم في الجهاز.

"شاندرايان -2" الهندي

في 22 يوليو عام 2019 أطلق صاروخ LVM3 من مركز الفضاء "ساتيش دافان" في جزيرة سريهاريكوتا في خليج البنغال المحطة الأوتوماتيكية الهندية "شاندرايان -2". وكان الغرض الرئيسي من المهمة هو إيصال منصة الهبوط "فيكرام" مع روفر "براجيان" إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر الصناعي للقمر. وفي 6 سبتمبر عام 2019، فشل الهبوط على سطح القمر لمنصة " فيكرام" بعد انقطاع الاتصال بها على ارتفاع 2.1 كلم من سطح القمر.

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Lunar IceCube الأمريكي

في 16 نوفمبر عام 2022 أطلقت الولايات المتحدة من مركز "جون كينيدي" في فلوريدا صاروخ SLS الفائق الثقل، وعلى متنه مركبة "أوريون" التي دارت بنجاح حول القمر وعادت إلى الأرض في 11 ديسمبر. ومع ذلك فإن مسباريْن مخصصين كانا معها لدراسة القمر فشلا في تنفيذ مهمتهما، وانقطع الاتصال بمنصة الهبوط اليابانية التي كان يفترض أن تجرب تكنولوجيا الهبوط على القمر. كما انقطع الاتصال بالقمر الصناعي الأمريكي Lunar IceCube المخصص للبحث عن جليد الماء.

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Hakuto-R الياباني و"راشد، الإماراتي

وفي 11 ديسمبر عام 2022 أطلق صاروخ "فالكون 9" من رأس كانافيرال في فلوريدا بعثة دولية ضمت مسبار Hakuto-R الياباني مع روفر "راشد" الإماراتي وروبوت SORA-Q الياباني، وفي 25 أبريل انقطع الاتصال بالمسبار Hakuto-R مباشرة قبل هبوطه على سطح القمر. واعتبر الخبراء أنه تحطم أثناء الهبوط. وفقد مع Hakuto-R كذلك مسبار Lunar Flashlight الأمريكي الصغير المخصص للبحث عن الجليد على سطح القمر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا