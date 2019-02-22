لأول مرة.. مسبار إسرائيلي إلى القمر وناسا تصف الإنجاز بالتاريخي

أفادت شركة "Space X" الأمريكية بأن أول مسبار قمري إسرائيلي "بيرشيت" نجح في الانفصال عن الصاروخ الحامل "فالكون 9" وبدأ رحلته المستقلة إلى القمر.

وتم إطلاق الصاروخ الحامل "فالكون 9" وعلى متنه 3 مسابير، واحد منها إسرائيلي، في الساعة 4:45 صباح اليوم الجمعة (بتوقيت موسكو) من المطار الفضائي في رأس كانافيرال بالولايات المتحدة. وبعد انفصال الدرجة الأولى واصل الصاروخ الحامل حركته إلى المدار المخطط.

وتم انفصال المسبار عن الصاروخ الحامل بعد نحو نصف ساعة من انطلاقه من الأرض.

وكتبت شركة "Space X" على صفحتها في تويتر: "تم تأكيد الانفصال الناجح للمسبار وسيقوم بالهبوط على القمر، في رحلة ستستمر شهرين".

ويتوقع العلماء الإسرائيليون أن يقوم مسبار "بيرشيت" بالهبوط على القمر في 11 أبريل المقبل. وحال نجاح الهبوط سيصبح هذا المسبار أول جهاز على القمر تم إنشاؤه بمبادرة خاصة، لا بمبادرة دولة. كما من الممكن أن تصبح إسرائيل رابع دولة تقوم بإيصال جهازها الفضائي إلى القمر (بعد روسيا والولايات المتحدة والصين).

وقال دافيد لامبيرت، الرئيس السابق لشركة "Israel Aerospace Industries" الذي قام ببناء هذا المسبار، إنه يتعين على المسبار "الهبوط على سطح القمر و"القفز" عليه لمسافة 500 متر أو أكثر، والقيام بهدفه العلمي، وهو إجراء قياسات المجال المغناطيسي باستخدام المعدات الخاصة والتقاط صور بانورامية لسطح القمر ونقل صور عالية الدقة إلى الأرض".

من جهته هنأ رئيس وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية، جيم برايدنستاين، إسرائيل بالانطلاق الناجح لأول جهاز فضائي خاص إلى القمر، واصفا إياه بالحدث التاريخي بالنسبة لكل بلدان العالم.

المصدر: نوفوستي