فقدان الاتصال بالمركبة الحاملة للمستكشف الإماراتي "راشد" (فيديو)

قال مراسل RT مساء يوم الثلاثاء إن شركة "آي سبيس" فقدت الاتصال بالمركبة الحاملة للمستكشف الإماراتي "راشد" حيث كان يتوقع نزولها فوق سطح القمر قبل ساعة من الآن.

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء إن شركة "آي سبيس" أعلنت فقدان الاتصال بمركبة الهبوط "هاكوتو آر" التي تحمل على متنها المستكشف "راشد"، حيث لم تتمكن من تأكيد هبوطها.

وينتظر المركز إعادة الاتصال بالمركبة قبل تأكيد الهبوط ونجاح المهمة الفضائية التي انطلقت قبل 9 أشهر.

وأكدت الشركة في بيان أن فريق "آي سبيس" يستمر بدراسة الوضع وسيقدم المستجدات عند الانتهاء من ذلك.

شركة "آي سبيس" تعلن عن فقدان الاتصال بمركبة الهبوط "هاكوتو آر"، حيث لم تتمكن من تأكيد هبوط المركبة. فريق "آي سبيس" يستمر بدراسة الوضع، وسيقدم المستجدات عند انتهاء ذلك. — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 25, 2023

وكانت شركة "آي سبيس" اليابانية التي طورت مركبة الهبوط الفضائية "هاكوتو-آر" التي تحمل "المستكشف راشد"، أعلنت أنه سيتم بدء تغطية البث المباشر لهبوطها قبل نحو ساعة من موعد الهبوط المقرر عند الساعة 8:40 مساء بتوقيت الإمارات، وذلك بعدما استغرقت رحلتها نحو 1.4 مليون كيلومتر، للوصول لمدارها بعد الانطلاق في 11 ديسمبر الماضي، والتي اتخذت فيه طريقا منخفض الطاقة إلى القمر بدلا من الاقتراب المباشر.

ومن المقرر أن تقوم مركبة الهبوط اليابانية "هاكوتو – آر" عند نحو الساعة 7:40 مساء اليوم بعدة مناورات للتحكم في المدار، من أجل الوصول إلى مدار دائري بطول 100 كيلومتر حول القمر، قبل بدء تسلسل الهبوط، وأثناء تسلسل الهبوط سيتم إطلاق نظام الدفع الرئيس بالمستكشف للتباطؤ من المدار، باستخدام سلسلة من الأوامر المحددة سابقا، كما سيُعدل المستكشف موقفه، ويقلل من سرعته للقيام بهبوط سلس في المنطقة المحددة له.

وفي حال نجاح عملية الهبوط، ستكون الإمارات الدولة الأولى عربيا والرابعة عالميا التي تحقق هذا الإنجاز، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وكانت "وام" كشفت أن المستكشف "راشد" سيهبط في منطقة ماري فريغوريس"، وتحديدا موقع "فوهة أطلس"، الذي لم يتم اكتشافه من قبل.

ويمثل المستكشف "راشد" إضافة علمية نوعية في مجال علوم الفضاء، حيث يستهدف دراسة تربة القمر، ودراسة الخصائص الحرارية لتضاريس سطحه، ومعرفة التأثير الكهروضوئي لسطحه، واختبار قدرة المواد على عدم الالتصاق بجزيئات تربته، ودراسة قابلية الحركة على سطح القمر، وتطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف.

المصدر: RT + وسائل إعلام