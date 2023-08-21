مركبة الشحن "بروغريس" تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

انفصلت مركبة الشحن "بروغريس إم إس-22" عن وحدة "زفيزدا" الروسية في المحطة الفضائية الدولية اليوم الإثنين 21 أغسطس.

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وتشير مؤسسة "روس كوسموس" إلى أن محركات الفرملة في المركبة اشتغلت في الساعة 5.58 بتوقيت موسكو وبعدها خرجت من المدار واحترقت في الغلاف الجوي للأرض، فيماغرقت الأجزاء التي لم تحترق في منطقة بجنوب المحيط الهادئ غير صالحة للملاحة.

ويذكر أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-22 " كانت قد أطلقت إلى الفضاء في 9 فبراير 2023 من مطار بايكونور الفضائي وبعد يومين التحمت بالمحطة الفضائية الدولية. وقد ساعدت محركات المركبة عدة مرات على تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية.

ومن المفترض أن أن تلتحم مركبة الشحن "بروغريس إم إس -24" بعد أربعة أيام بنفس المكان الذي تم إخلاؤه بوحدة "زفيزدا" الروسية، إلى جانب المركبة "بروغريس إم إس-23" التي التحمت بالمحطة الفضائية الدولية يوم 24 مايو الماضي.

المصدر: نوفوستي