مركبة الشحن "بروغريس" تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلقت مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-23 " اليوم 24 مايو من مطار بايكونور الفضائي بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1a ، وهي تحمل حوالي 2.5 طن من البضائع والمعدات.

إقرأ المزيد

ووفقا للمكتب، بعد مضي تسع دقائق على إطلاق الصاروخ ستنفصل المركبة عن صاروخ النقل وتستمر في تحليقها ذاتيا باتجاه المحطة الفضائية الدولية التي ستصلها بعد حوالي 3 ساعات و25 دقيقة، لتلتحم بوحدة "Poisk" في حوالي الساعة 19:21 بتوقيت موسكو مساء نفس اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإطلاق مخصص لإحياء الذكرى 300 لمدينة بيرم والذكرى الستين لرحلة أول رائدة فضاء في العالم فالنتينا تيريشكوفا.

وتحمل "بروغريس" إلى المحطة الفضائية 499 كلغم من الوقود و630 لترا من ماء الشرب و40 كلغم نيتروجين مضغوط 1322 كلغم ومعدات ومواد مختلفة بما فيها وسائل المراقبة الطبية والتجهيزات الصحية، وملابس. كما تحمل مواد غذائية مختلفة ومتنوعة لرواد الفضاء.

وبالإضافة إلى ذلك تحمل "بروغريس" أيضا قمرا صناعيا صغيرا صنعه طلاب جامعة باومن للعلوم التكنولوجية وزنه 1 كلغم، لإجراء تجربة "Sail-MGTU"، الذي سيطلقة رواد الفضاء عند خروجهم إلى الفضاء المكشوف، لاختبار تقنية نشر الشراع الشمسي.

المصدر: تاس