المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها لاستقبال مركبة روسية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن القائمين على المحطة الفضائية الدولية عدّلوا مدار المحطة لتهيئة الظروف المناسبة لالتحام مركبة "بروغريس" الروسية بها.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "في 18 مايو الجاري تم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية، إذ ازداد ارتفاع مدارها ليصبح بعيدا 416.6 كلم عن سطح الأرض، تم تنفيذ المناورة باستخدام محركات مركبة Progress MS-22 الروسية الملتحمة بالمحطة، ففي تمام الساعة 19:43 عملت محركات المركبة لمدة 353.07 ثانية ".

وأشار البيان إلى أن هذا التعديل في مدار المحطة كان ضروريا لخلق الظروف الملائمة لالتحام مركبة الشحن الفضائي Progress MS-23 بها، والتي من المفترض أن تطلق نحو المحطة في 24 مايو الجاري".

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ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد "روس كوسموس" دميتر بيتيلين، وسيرغي بروكوبييف، وأندريه فيدياييف، ورواد ناسا، فرانك روبيو، وستيفن بوين ، وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي.

المصدر: تاس