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رواد الفضاء الروس اختبروا تخثر الدم على متن المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

رواد الفضاء الروس اختبروا تخثر الدم على متن المحطة الفضائية الدولية
Roscosmos
المحطة الفضائية الدولية
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اختبر رواد الفضاء الروس على متن المحطة الفضائية الدولية تجربة في ظروف انعدام الوزن، لقياس هيماتوكريت الدم الذي من بين أمور أخرى يسمح بتحديد قابلية الدم للتخثر.

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ويشير رائد الفضاء دميتري بيتيلين، إلى أنه لتنفيذ هذه التجربة كان على افراد الطاقم أخذ عينة دم من الاصبع وتجميعه في أنابيب شَعرية، وضعت بعد ذلك في جهاز طرد مركزي، حيث ينقسم الدم إلى البلازما وكتلة الخلايا الحمراء ويتم قياس نسبهما على متن المحطة الفضائية الدولية. وقد ارسلت النتائج إلى الأرض لتقييمهما من قبل الخبراء.

ويقول بيتيلين: "بعد انتهاء التجربة سوف توضع عينات الدم مع النفايات الأخرى في مركبة الشحن "بروغريس" التي ستحترق في الغلاف الجوي بعد انفصالها من المحطة الفضائية الدولية".

المصدر: تاس

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