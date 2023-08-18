خبير: نريد أن تهبط المحطة "لونا-25" في الموقع المحدد لها

وفقا لناثان ايسمونت كبير الباحثين في معهد البحوث الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ستهبط "لونا-25" في الموقع المحدد لها مسبقا.

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ويشير الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن رحلة المحطة "لونا-25" تسير في مدار حول القمر وفقا للخطة ، وتبقى المنطقة الواقعة شمال فوهة بوغوسلافسكي (Boguslavsky) هي الموقع المحدد لهبوطها. ولكن قبل ذلك يجب أن "تنزل" إلى مدار الهبوط.

ويقول: "نحن نريد أن تهبط في الموقع المحدد سابقا. والمرحلة المهمة هي الانتقال إلى مدار اهليليجي، وبعد ذلك سنحدد ما إذا كان كل شيء يجري وفقا للخطة. عموما كل شيء إلى الآن يجري وفقا للخطة".

وتجدر الإشارة، إلى أن المحطة بعد يوم يجب أن تهبط إلى المدار الاهليليجي على ارتفاع 18 كلم عن سطح القمر، و من المتوقع هبوطها على سطح القمر يوم 21 أغسطس الجاري.

المصدر: نوفوستي