سبيس إكس تلغي في آخر دقيقة إطلاق أثقل قمر صناعي في العالم

أعلنت شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك، عن إلغاء إطلاق صاروخ النقل الثقيل فالكون 9 وعلى متنه أثقل قمر صناعي في العالم قبل دقيقة من موعد إطلاقه.

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وتشير الشركة على موقعها في شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي إلى أنه تقرر الغاء إطلاق القمر الصناعي Jupiter 3 الذي كان مقررا ليلة يوم الخميس 27 يوليو قبل دقيقة من الموعد المحدد.

وجاء في بيان الشركة "تقرر إلغاء إطلاق الصاروخ فالكون 9 الثقيل في إطار مهمة القمر الصناعي Jupiter 3 بالنظر لاستيفاء معايير إيقاف المهمة".

وتستعد الشركة لإطلاق الصاروخ يوم 27 يوليو، دون أن تحدد أسباب تأجيل الإطلاق.

ويقول المشغل الأمريكي لمشروع Hughes Network Systems إن القمر الصناعي Jupiter 3 يزن 10.1 طن.

المصدر: تاس