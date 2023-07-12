تقييم مخاطر اصطدام أقمار ستارلينك الصناعية بأجسام فضائية

أقمار ستارلينك الصناعية تتفادى الاصطدام بالأجسام الفضائية في المدار حوالي 140 مرة يوميا.

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ويشير موقع Gizmodo إلى أنه وفقا لتقرير لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) الذي يعتمد على بيانات شركة سبيس إكس التي تقدمها للوكالة، اتضح لخبراء الهيئة التنظيمية أنه خلال الفترة من 1 ديسمبر عام 2022 ولغاية 31 مايو 2023 أجرت أقمار ستارلينك الصناعية 25 ألف مناورة لتجنب الاصطدام بالأجسام الفضائية في المدار بما فيها النفايات الفضائية والمركبات والأقمار الصناعية.

ويشير التقرير إلى أن أقمار ستارلينك تتفادى في المتوسط الاصطدام بالأجسام في المدار حوالي 140 مرة في اليوم. علاوة على ذلك، منذ إطلاق الأقمار الصناعية في عام 2019 ، وصل عدد المناورات إلى 50000. واستنتج الخبراء من تقييم البيانات أن خطر اصطدام الأقمار الصناعية بأجسام أخرى في ازدياد، ما يشير إلى أن مخاطر الاصطدام تزداد مع زيادة أعداد أقمار ستارلينك في المدار .

ويذكر أن خبراء شركة سبيس إكس أعلنوا في أغسطس عام 2021 أن أقمار ستارلينك مزودة بمنظومة خاصة لمنع اصطدامها بالأجسام الفضائية، تعمل في الحال إذا كان احتمال الاصطدام أكثر من 0.001 بالمئة.

المصدر: لينتا. رو