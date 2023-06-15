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الصين تطلق 41 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء!

الفضاء

الصين تطلق 41 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء!
youtube/SciNews
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نجحت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية اليوم الخميس بإطلاق 41 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "يوم الخميس 15 يونيو 2023 أطلقت الصين 41 قمرا صناعيا إلى الفضاء، وسجّلت رقما قياسيا وطنيا جديدا في مجال إطلاق الأقمار الصناعية".

وأضاف البيان:" ان الأقمار إرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ فضائي صيني من نوع Long March، تم إطلاقه من مركز Taiyuan  الفضائي، تمام الساعة 13:30 بتوقيت بكين (08:30 بتوقيت موسكو)، وكانت هذه العملية هي العملية رقم 476 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في عمليات الإطلاق الفضائي".

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ومن بين الأقمار التي أطلقتها الصين اليوم كان قمر Jilin-1 وهو قمر مخصص لاستشعار الأرض عن بعد، وتخطط الصين ليكون لديها 138 قمر من نفس الفئة حتى عام 2025.

المصدر: فيستي

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