الصين تطلق 41 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء!

نجحت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية اليوم الخميس بإطلاق 41 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "يوم الخميس 15 يونيو 2023 أطلقت الصين 41 قمرا صناعيا إلى الفضاء، وسجّلت رقما قياسيا وطنيا جديدا في مجال إطلاق الأقمار الصناعية".

وأضاف البيان:" ان الأقمار إرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ فضائي صيني من نوع Long March، تم إطلاقه من مركز Taiyuan الفضائي، تمام الساعة 13:30 بتوقيت بكين (08:30 بتوقيت موسكو)، وكانت هذه العملية هي العملية رقم 476 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في عمليات الإطلاق الفضائي".

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ومن بين الأقمار التي أطلقتها الصين اليوم كان قمر Jilin-1 وهو قمر مخصص لاستشعار الأرض عن بعد، وتخطط الصين ليكون لديها 138 قمر من نفس الفئة حتى عام 2025.

المصدر: فيستي