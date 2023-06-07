مصر تعلن إنشاء ثاني أكبر محطة رصد فضائية على الأرض

كشفت رئيسة معمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر رشا غنيم، تفاصيل العمل على إنشاء محطة جديدة لرصد الحطام الفضائي.

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وأوضحت أنه يتم إنشاء محطة جديدة باستخدام آشعة الليزر لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، والعمل جارٍ لتركيب القبة الخاصة بالمحطة، والتي سيتم وضع التلسكوب بها، حيث إن الجانب الصيني بدأ منذ شهر في العمل على إنشاء القبة ويستمر العمل لمدة شهر آخر، وبعد ذلك سيتم العمل على إنشاء القبة الثانية بالمحطة.

وأشارت رئيسة معمل أبحاث الفضاء، في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري إلى أن المحطة يتم إنشاؤها مع الجانب الصيني، مؤكدة أنها تتكون من 2 تلسكوب، الأول قطره 120 سم، والثاني قطره 70 سم، متابعة: سيتم استلام أول تلسكوب خلال شهر ونصف من الآن.

وأكدت الدكتورة رشا غنيم، أنه ستتم مرحلة التشغيل التجريبي بعد استلام أول تلسكوب وهو الأكبر والذي يبلغ قطره 120 سم، مشيرة إلى أن مرحلة التشغيل التجريبي ستبدأ خلال شهرين من الآن بعد استلام أول تلسكوب من الجانب الصيني، حيث سيكون هناك وفد من الصين خاص بالتشغيل التجريبي.

وأوضحت غنيم أن الوفد الصيني سيقوم بتدريب الجانب المصري على تشغيل المحطة، وذلك في مرحلة التشغيل التجريبي، مؤكدًا أن التلسكوب الأكبر سيكون خاصًا بالحطام الفضائي، فيما سيعمل التلسكوب الثاني على رصد الحطام الفضائي والأقمار الصناعية، متابعة: من المتوقع أن يصل التلسكوب الأصغر في أغسطس المقبل.

وتابعت غنيم: المحطة مزودة بجهازين لليزر للرصد، وأيضًا الرصد الضوئي، مشيرة إلى أن الجانب الصيني يختبر التلسكوبين.

جدير بالذكر، أن المحطة ستصبح ثاني أكبر محطة رصد للأقمار الصناعية والحطام الفضائي في العالم، بعد المحطة الموجودة في الصين، ويمكن بواسطتها الرصد أثناء الليل والنهار، بالإضافة إلى رصد الحطام الفضائي والأقمار الصناعية على حد سواء.

المصدر: القاهرة 24