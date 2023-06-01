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رائد فضاء إماراتي ينشر صورة مصر من الفضاء.. ويتساءل: أين الأهرامات؟

العلوم والتكنولوجيا

رائد فضاء إماراتي ينشر صورة مصر من الفضاء.. ويتساءل: أين الأهرامات؟
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نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة جديدة للأرض من محطة الفضاء الدولية.

والتقط سلطان النيادي من الفضاء صورة لإحدى مناطق مصر ترصد موقعا أثريا يتمتع بصيت عال.

وعلق "النيادي" على الصورة التي شاركها عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر": "هنا مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين".

وختم رائد الفضاء الإماراتي تغريدته بتوجيه سؤالا إلى متابعيه: "هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟".

وتفاعل عدد واسع من المتابعين مع تغريدة "النيادي"، وحرصوا على إيضاح موقع الأهرامات من الصورة التي نشرها رائد الفضاء الإماراتي.

المصدر: RT

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