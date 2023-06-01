رائد فضاء إماراتي ينشر صورة مصر من الفضاء.. ويتساءل: أين الأهرامات؟

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة جديدة للأرض من محطة الفضاء الدولية.

هنا #مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين..



هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟ 🔍🇪🇬



Here’s a look at #Egypt, home to the Pharos and a history spanning millenia



Can you spot the pyramids? 🔎🇪🇬 pic.twitter.com/uP1WLqvS7h — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 1, 2023

والتقط سلطان النيادي من الفضاء صورة لإحدى مناطق مصر ترصد موقعا أثريا يتمتع بصيت عال.

وعلق "النيادي" على الصورة التي شاركها عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر": "هنا مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين".

وختم رائد الفضاء الإماراتي تغريدته بتوجيه سؤالا إلى متابعيه: "هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟".

وتفاعل عدد واسع من المتابعين مع تغريدة "النيادي"، وحرصوا على إيضاح موقع الأهرامات من الصورة التي نشرها رائد الفضاء الإماراتي.

المصدر: RT