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رقم قياسي جديد لعدد رواد الفضاء في مدار حول الأرض

الفضاء

رقم قياسي جديد لعدد رواد الفضاء في مدار حول الأرض
Legion-Media
المحطة الفضائية الدولية
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حطم إطلاق الصين المركبة الفضائية Shenzhou-16 وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء، الرقم القياسي السابق لعدد رواد الفضاء العاملين في مدار حول الأرض.

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وكان الرقم السابق قد سجل في سبتمبر عام 2021 حيث حينها بلغ عدد رواد الفضاء العاملين في مدار حول الأرض 14 رائدا، منهم سبعة في المحطة الفضائية الدولية (2 من روسيا، 3 من الولايات المتحدة، 1 ياباني و 1 فرنسي)، وثلاثة رواد فضاء من الصين في المركبة الفضائية Shenzhou-12 وأربعة من ناسا في المركبة Crew Dragon.

ويذكر ان الرقم القياسي الأول كان قد سجل عام 1995 (13 رائد فضاء) منهم ستة من روسيا في محطة "مير " وسبعة من الولايات المتحدة في المكوك الفضائي إنديفور.

والآن وبعد أن أطلقت الصين المركبة Shenzhou-16 أصبح عدد رواد الفضاء العاملين في نفس الوقت في مدار حول الأرض 17 رائدا ، وهذا رقم قياسي جديد.

المصدر: نوفوستي

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