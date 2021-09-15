خبير: الرقم القياسي لعدد الأشخاص المتواجدين معا في الفضاء قد يتحطم

أعلن المؤرخ الروسي ألكسندر جيليزنياك المختص بتاريخ الفضاء، أنه من المحتمل أن يتحطم يوم 16 سبتمبر الجاري، الرقم القياسي لعدد الأشخاص المتواجدين معا في الفضاء الذي سجل قبل ربع قرن.



ويذكر أن الرقم القياسي الحالي، سجل في شهر مارس عام 1993، حيث بلغ عدد رواد الفضاء في المدار 13 رائدا، منهم 6 على متن محطة الفضاء الروسية "مير" و7 على متن المكوك الأمريكي "إنديفور"، ولم يحطم هذا الرقم إلى الآن. ولكن تكرر هذا الرقم ثانية عام 2009 على متن المحطة الفضائية الدولية.

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ويقول المؤرخ، حاليا يوجد على متن المحطة الفضائية الدولية ستة رواد فضاء وهم أوليغ نوفيتسكي وبيتر دوبروف (روسيا)، مارك فاندي هاي وشين كيمبرو وميجان ماك آرثر(الولايات المتحدة) وأكيهيكو هوشيدي (اليابان) وتوماس بيسكي (فرنسا)، ويوجد على متن المحطة الفضائية الصينية، ثلاثة رواد فضاء - ني هايشنغ وليو بومين وتانغ هونغبو.

ويضيف، وسوف يطلق ليلة 16 سبتمبر الجاري صاروخ فالكون-9 وعلى متنه مركبة Crew Dragon مأهولة على متنها 4 مواطنين من الولايات المتحدة وهم رجل الأعمال جاريد إيزاكمان، والباحث سيان بروكتور، والمسعفة هايلي أرسينوكس، والمحارب المخضرم في سلاح الجو الأمريكي كريستوفر سيمبروسكي. وسوف تستغرق رحلتهم الفضائية ثلاثة أيام في مدار أرضي منخفض حول كوكبنا على ارتفاع حوالي 540 كيلومترًا.

ويشير المؤرخ، إلى أنه إذا نجحت عملية إطلاق فالكون-9 يوم 16 سبتمبر 2021 فسوف يكون في مدار حول الأرض 14 شخصا في نفس الوقت، أي سيحطم الرقم القياسي السابق المسجل قبل ربع قرن.

المصدر: نوفوستي