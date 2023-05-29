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كيف ينام رواد الفضاء في المحطة الدولية؟ السعودي علي القرني يوضح (صورة)

الفضاء

كيف ينام رواد الفضاء في المحطة الدولية؟ السعودي علي القرني يوضح (صورة)
AP
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 كشف رائد الفضاء السعودي علي القرني الطريقة التي ينام بها الرواد في المحطة الفضائية الدولية، لافتا إلى السبب وراء اعتمادها دون غيرها.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر علي القرني صورة لكيفية نومه، معلقا عليها بالقول: "غرفة نومي في محطة الفضاء الدولية.. فرق النوم بالأرض عن الفضاء أنه ما فيه اتجاهات لكن فيه جاذبية صغرى، عشان كذا نثبت أنفسنا بكيس نوم مثل اللي ظاهر أمامكم حتى نتجنب الاصطدام أثناء الطفو".

المصدر: RT

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