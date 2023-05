كيف ينام رواد الفضاء في المحطة الدولية؟ السعودي علي القرني يوضح (صورة)

غرفة نومي في محطة الفضاء الدولية🛏

فرق النوم بالأرض عن الفضاء أنه مافيه اتجاهات لكن فيه جاذبية صغرى، عشان كذا نثبت أنفسنا بكيس نوم مثل اللي ظاهر أمامكم حتى نتجنب الاصطدام اثناء الطفو.#نحو_الفصاء



My bedroom at the ISS 🛏

The difference between sleeping on Earth and in space is… pic.twitter.com/VDwogi3WGg