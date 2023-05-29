كيف ينام رواد الفضاء في المحطة الدولية؟ السعودي علي القرني يوضح (صورة)

كشف رائد الفضاء السعودي علي القرني الطريقة التي ينام بها الرواد في المحطة الفضائية الدولية، لافتا إلى السبب وراء اعتمادها دون غيرها.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر علي القرني صورة لكيفية نومه، معلقا عليها بالقول: "غرفة نومي في محطة الفضاء الدولية.. فرق النوم بالأرض عن الفضاء أنه ما فيه اتجاهات لكن فيه جاذبية صغرى، عشان كذا نثبت أنفسنا بكيس نوم مثل اللي ظاهر أمامكم حتى نتجنب الاصطدام أثناء الطفو".

غرفة نومي في محطة الفضاء الدولية🛏

فرق النوم بالأرض عن الفضاء أنه مافيه اتجاهات لكن فيه جاذبية صغرى، عشان كذا نثبت أنفسنا بكيس نوم مثل اللي ظاهر أمامكم حتى نتجنب الاصطدام اثناء الطفو.#نحو_الفصاء



My bedroom at the ISS 🛏

The difference between sleeping on Earth and in space is… pic.twitter.com/VDwogi3WGg — Ali Alqarni (@AstroAli11) May 29, 2023

المصدر: RT