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ريانة برناوي توثق مقطع فيديو لـ"مكة والحرم" من الفضاء (فيديو)

الفضاء

ريانة برناوي توثق مقطع فيديو لـ
AP
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وثقت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، مقطع فيديو لمكة من محطة الفضاء الدولية أثناء رحلتها العلمية.

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت ريانة برناوي مقطع فيديو يظهر "مكة والحرم"، أثناء مرور المركبة الفضائية فوق المملكة ليلا، معلقة عليها بالقول: "بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة..نور على نور".

وقالت ريانة وهي توثق الفيديو: "السعودية كلها منورة..هذي مكة..هذا الحرم..ماشاء الله، تبارك الله".

المصدر: RT

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