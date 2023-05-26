رائد الفضاء السعودي علي القرني يبدأ تجربة الاستمطار الصناعي بالفضاء (فيديو)

أعلن رائد الفضاء السعودي علي القرني اليوم الجمعة، أنه بدأ تجربة الاستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى، وضمن التجارب العلمية التي يجريها على متن محطة الفضاء الدولية.

وعلى حسابه في تويتر، أوضح القرني أنه بدأ التجربة لافتا إلى أنه تم تجهيزها بأياد سعودية.

وأشار إلى أن نجاح تجربته هذه سيساعد على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة أكثر من 50%.

رائد الفضاء السعودي @AstroAli11 يبدأ في إجراء تجربة الاستمطار الصناعي، ضمن التجارب العلمية التي يجريها على متن محطة الفضاء الدولية.#نحو_الفضاء

pic.twitter.com/zjMmP7lGCn — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 26, 2023

المصدر: RT