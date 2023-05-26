 
مباشر

رائد الفضاء السعودي علي القرني يبدأ تجربة الاستمطار الصناعي بالفضاء (فيديو)

الفضاء

رائد الفضاء السعودي علي القرني يبدأ تجربة الاستمطار الصناعي بالفضاء (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ve0o

أعلن رائد الفضاء السعودي علي القرني اليوم الجمعة، أنه بدأ تجربة الاستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى، وضمن التجارب العلمية التي يجريها على متن محطة الفضاء الدولية.

وعلى حسابه في تويتر، أوضح القرني أنه بدأ التجربة لافتا إلى أنه تم تجهيزها بأياد سعودية.

وأشار إلى أن نجاح تجربته هذه سيساعد على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة أكثر من 50%.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا