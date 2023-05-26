كيف تبدو السعودية من الفضاء؟ وهل يشاهدها الآن رائد الفضاء علي القرني؟ (فيديو)

كشف رائد الفضاء السعودي علي القرني، تفاصيل رؤيته للمملكة في أول ليلة وصل فيها إلى محطة الفضاء الدولية.

وفي مقطع فيديو رد فيه على سؤال بخصوص رؤيته السعودية، أوضح علي القرني قائلا: " كان منظرا رائعا..أتيحت لي الفرصة لرؤيته في الليل، واستمتعت بمشاهدة ضوء مدينتي في الليل، ومجرد مشاهدة كوكبنا من الفضاء، هو أمر رائع".

وأضاف: "الكوكب بلون أخضر وأزرق وبشكل مستدير يدور في ظلام الفضاء، ويعطينا الكثير من السلام الذي نفكر فيه، لا توجد حدود بين الدول ونحن أمة واحدة ".

فيديو | رائد الفضاء علي القرني: رأيت بلدي في الليلة الأولى التي وصلنا فيها إلى محطة الفضاء وكان منظرا رائعا #نحو_الفضاء#الإخباريةpic.twitter.com/fpDSI8lRCG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2023

ويوم الاثنين الماضي، وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، وعلي القرني، ورائدان أمريكيان إلى محطة الفضاء الدولية، بعد نجاح التحام مركبتهم "دراغون 2" بالمحطة.

المصدر: "الإخبارية"