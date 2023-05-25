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مع قرط جدتها..رائدة الفضاء السعودية الباحثة ريانة برناوي تجري أولى تجاربها العلمية في الفضاء (صورة)

الفضاء

مع قرط جدتها..رائدة الفضاء السعودية الباحثة ريانة برناوي تجري أولى تجاربها العلمية في الفضاء (صورة)
AP
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نشرت رائدة الفضاء السعودية الباحثة ريانة برناوي صورا لها من المحطة الدولية الفضائية، لافتة إلى انطلاقها في أولى الخطوات ببدء التجارب العلمية.

وعلقت  الباحثة ريانة برناوي على صورة نشرتها تظهرها في "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية" بالمحطة الفضائية قائلة: "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية..تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية".

كما أشارت في صورة نشرتها في "تويتر" أيضا، إلى أنها "حلقت بقرط جدتها للفضاء".

ويوم الاثنين الماضي، وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، وعلي القرني، ورائدان أمريكيان إلى محطة الفضاء الدولية، بعد نجاح التحام مركبتهم "دراغون 2" بالمحطة.

المصدر: RT

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