مع قرط جدتها..رائدة الفضاء السعودية الباحثة ريانة برناوي تجري أولى تجاربها العلمية في الفضاء (صورة)

نشرت رائدة الفضاء السعودية الباحثة ريانة برناوي صورا لها من المحطة الدولية الفضائية، لافتة إلى انطلاقها في أولى الخطوات ببدء التجارب العلمية.

وعلقت الباحثة ريانة برناوي على صورة نشرتها تظهرها في "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية" بالمحطة الفضائية قائلة: "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية..تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية".

أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية; تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية 🧑🏻‍🔬#نحو_الفضاء



The first steps on our scientific journey; Life sciences glovebox experience

🧑🏻‍🔬#KSA2Spacepic.twitter.com/SlxTIwJKOa — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 25, 2023

كما أشارت في صورة نشرتها في "تويتر" أيضا، إلى أنها "حلقت بقرط جدتها للفضاء".

حلّقت بحلق جدتي للفضاء 🤍#نحو_الفضاء



Grandma, i flew your earrings to space 🤍#KSA2Spacepic.twitter.com/J4ZUNoSHlg — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 24, 2023

ويوم الاثنين الماضي، وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، وعلي القرني، ورائدان أمريكيان إلى محطة الفضاء الدولية، بعد نجاح التحام مركبتهم "دراغون 2" بالمحطة.

المصدر: RT