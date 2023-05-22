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رائدا الفضاء السعوديان يوجهان رسالة لقيادة المملكة من محطة الفضاء الدولية (فيديو)

الفضاء

رائدا الفضاء السعوديان يوجهان رسالة لقيادة المملكة من محطة الفضاء الدولية (فيديو)
RT
رائدا الفضاء السعوديان يوجهان رسالة لقيادة المملكة من داخل محطة الفضاء الدولية
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وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، وعلي القرني، ورائدان أمريكيان اليوم الاثنين إلى محطة الفضاء الدولية، بعد نجاح التحام مركبتهم "دراغون 2" بالمحطة.

وانطلقت رحلة طاقم مهمة (AX-2) منتصف ليل الأحد الاثنين، واستغرقت رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية حوالي 18 ساعة.

وتحمل المركبة على متنها 4 رواد فضاء هم السعوديان ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية، وعلي القرني، والأمريكيان بيغي ويتسون، وجون شوفنر، في مهمة تستمر 10 أيام.

وأعرب رائد الفضاء السعودي، علي القرني، عن شكره وتقديره لقيادة المملكة بعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك في تجربة تاريخية نحو الفضاء رفقة رائدة الفضاء ريانة البرناوي.

وقال القرني في تصريحات من داخل محطة الفضاء الدولية: "الحمد لله على هذه التجربة التاريخية التي نعيشها وكل عبارات الشكر لقيادة المملكة على الدعم والتمكين".

وأضاف: "شكرا لقيادتنا لاهتمامهم بمجال الفضاء، شكرت لتحقيق الحلم، والتجربة كانت تاريخية وستظل عالقة في ذهني للأبد".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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