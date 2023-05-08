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"شركة "سبيس إكس" تطلق 56 قمرا صناعيا من الجيل الجديد

الفضاء

inform.kz
صورة أرشيفية
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أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة الخميس 4 مايو صاروخ "فالكون 9" مع 56 قمرا صناعيا صغيرا من الجيل الجديد.

وجاء في صفحة الشركة على "تويتر" (الشبكة الاجتماعية المحظورة في روسيا) أنه قد تم تأكيد نجاح إطلاق  مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية التابعة لشبكة "ستارلينك".

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وقد تم إطلاق الصاروخ الساعة 03.31 يوم 4 مايو بالتوقيت المحلي من المطار الفضائي في رأس كانافيرال. وهبطت المرحلة الأولى من الصاروخ بعد 8.5 دقيقة من إطلاقه من منصة عائمة في المحيط الهادئ.

يذكر أن شبكة "ستارلينك" مخصصة لضمان وصول الإنترنت بفضل نشر كمية كبيرة من الأقمار الصناعية بوزن 260 كلغ. وسيتم إطلاق 11000 قمر صناعي من هذا النوع، ما سيكلّف الشركة 10 مليارات دولار.

وحسب "شركة "ستارلينك" فإن الشبكة المستكملة للأقمار الصناعية قادرة على ضمان وصول الإنترنت مع سرعة 1 غيغابيت في الثانية، ما يناسب معيار 5G.

وسبق للشركة أن أطلقت إلى مدار الأرض 3800 قمر صناعي تابع لشبكة "ستارلينك".

المصدر: تاس

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