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قمر صناعي سوفيتي يخرج من مداره ويحترق في الغلاف الجوي

الفضاء

قمر صناعي سوفيتي يخرج من مداره ويحترق في الغلاف الجوي
tsargrad.tv
صورة أرشيفية
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خرج القمر الصناعي السوفيتي " كوسموس -2222" المخصص للإنذار تحذيرا من هجوم صاروخي من مداره واحترق في طبقات غلاف الأرض الكثيفة.

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وقالت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن معلومات واردة من قيادة الدفاع الجو- فضائي في أمريكا الشمالية، إن القمر الصناعي "كوسموس – 2222" خرج من مداره ودخل الغلاف الجوي للأرض في 3 مايو الجاري، ثم اختفى.

يذكر أن القمر الصناعي أطلق في نوفمبر عام 1992 من مطار"بليسِتسك" الفضائي العسكري. أما معهد "كِلديش" الروسي للرياضيات التطبيقية فأفاد في أبريل عام 2023 بأنه يقوم بمتابعة وضع هذا الجرم المساوي باستمرار.

المصدر: تاس

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