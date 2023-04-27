"روس كوسموس": عدد الأقمار الصناعية في مدارات حول الأرض سيبلغ 70000 بحلول عام 2025

تتحول النفايات الفضائية إلى مشكلة ذات أبعاد عالمية.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية، يوري بوريسوف، في منتدى "ماراثون المعرفة" التنويري الذي تعقده سنويا جمعية "المعرفة" الروسية.

وحسب بوريسوف، فإن 7500 قمر صناعي تعمل في مدار الأرض في الوقت الراهن. وسيرتفع هذا العدد بحلول عام 2025 إلى 70000 قمر صناعي، إذا أخذنا في الحسبان الخطط والبرامج الفضائية التي تنوي تحقيقها مختلف الدول في العالم.

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وأوضح يوري بوريسوف قائلا: هناك أقمار صناعية وشظاياها لا تستخدم، ولكنها لا تزال تحلّق في مدار الأرض لتحترق نهاية المطاف في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي. لكن هذه الفترة يمكن أن تستغرق أعواما وعشرات الأعوام وفقا لارتفاع تحليقها. وتتحول تلك الأجسام إلى نفايات فضائية تشكّل مخاطر على الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية العاملة".

وأعاد، يوري بوريسوف إلى الأذهان أن روسيا في صدد تحقيق برنامج "درب التبانة" الذي من شأنه تتبع النفايات الفضائية في المدار والتنبؤ باحتمالات الاصطدام معها.

يذكر أن مدير برنامج القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، سيرغي سولوفيوف، كان قد صرح في وقت سابق أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية تسجّل كل عام اصطدامات للمحطة الفضائية الدولية بنيازك متناهية الصغر أكثر بكثير مما كان هذا عليه في محطة "ساليوت – 7" السوفيتية منذ 40 عاما.

وبحسب سولوفيوف، فإن قُطر النيزك المتناهي الصغر الذي ألحق العام الماضي ضررا بالمبرّد في مركبة "سويوز – إم إس – 22" الفضائية الروسية لم يزد عن 1.5 ملم. لكن المشكلة تكمن في أن تلك الجسيمات تطير بسرعة 7.5 كيلومتر في الثانية.

المصدر: تاس