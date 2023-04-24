روسيا تنوي استقطاب دفعات جديدة إلى صفوف رواد الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن خطة جديدة لفتح باب التسجيل للانضمام إلى صفوف رواد الفضاء فيها.

وحول الموضوع قال رئيس مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء، مكسيم خارلاموف: "نخطط هذا العام لفتح باب التسجيل لضم مجموعات جديدة من الأشخاص إلى صفوف رواد الفضاء في مؤسسة روس كوسموس، هذه العملية ستبدأ في المستقبل القريب".

وأضاف "نقوم حاليا بتنسيق الأمور مع مؤسسة روس كوسموس حول الموضوع، بالإضافة إلى الطيارين نحن بحاجة لأشخاص ذوي خبرات تقنية في صفوف رواد الفضاء، ولديهم تعليم عال في مجال العلوم الدقيقة والأساسية".

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وفي يوليو 2022 قال خارلاموف، إنه سيقترح على مؤسسة "روس كوسموس" تشكيل دفعة جديدة من رواد الفضاء، وأن القرار الأخير في هذا الأمر يرجع إلى المؤسسة، وفي نوفمبر الماضي أشار خارلاموف إلى أن المركز أعدّ اقتراحا بهذا الأمر وأرسله إلى "روس كوسموس".

ومن جانبها أشارت جانا شفتشنكو الطبيبة في مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء إلى أن "روس كوسموس" تطمح لاستقطاب المبرمجين أيضا لضمهم إلى صفوف رواد الفضاء.

المصدر: فيستي