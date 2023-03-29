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مسرح العرائس في نوفوسيبيرسك يكرّم رائدة الفضاء آنا كيكينا على طريقته!

الفضاء

مسرح العرائس في نوفوسيبيرسك يكرّم رائدة الفضاء آنا كيكينا على طريقته!
Sputnik maxim blinov
رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا
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أعلن القائمون على مسرح العرائس في مدينة نوفوسيبيرسك أنهم سيقدمون عروضا مسرحية خاصة تروي حكاية رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا.

وحول الموضوع قال المخرج المسرحي الروسي، يوري غورلاتيخ: "سيقدم مسرح العرائس الإقليمي في نوفوسيبيرسك عروضا فنية خاصة بعنوان (طيران مذهل نحو النجوم)، هذه العروض ستدور احداثها حول رائدة الفضاء،آنا كيكينا، أول رائدة فضاء روسية ذهبت إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات Crew dragon في إطار برنامج الرحلات الفضائية المأهولة المشتركة بين روس كوسموس وناسا".

وأضاف "في البداية كنا نفكر بنوع من المشاريع التعليمية المخصصة للأطفال، والتي تتحدث عن قصص رواد الفضاء، ثم راودتنا فكرة عمل مسرحي عن (فتاة تحلق نحو النجوم) وتحقق هذا الحلم، تواصلنا مع والدة رائدة الفضاء آنا كيكينا بينما كانت الرائدة ما تزال موجودة في المحطة الفضائية، وحصلنا منها على بعض المعلومات التي تدعم فكرة العمل".

وأشار المخرج إلى أن العمل المسرحي المرتقب سيقدم بشكل أساسي لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية، وستكون مدته 40 دقيقة تقريبا، وسيضم عرضا للدمى ومناظر طبيعية وعرضا لكواكب المجموعة الشمسية، وسيكون مصحوبا بمؤثرات صوتية مميزة وبمحتوى من وسائط متعددة.

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تجدر الإشارة إلى أن آنا كيكنا كانت أول رائدة فضاء روسية تذهب إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات Crew dragon في إطار برنامج الرحلات الفضائية المأهولة المشتركة بين روس كوسموس وناسا، ووصلت إلى المحطة في أكتوبر 2022 مع رواد ناسا، نيكول مان وجوش كاسادا، ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا، وعادت إلى الأرض في 12 مارس الجاري.

المصدر فيستي

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