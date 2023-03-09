رائدة فضاء روسية : جاهزة لتحقيق إنجازات أخرى على الأرض

قالت رائدة الفضاء الروسية الوحيدة في فريق رواد الفضاء الروسي، آنا كيكينا، إنها مرتاحة لنتائج رحلتها الفضائية.

وذلك في حديث أدلت به يوم 8 مارس الموافق يوم المرأة العالمي لمراسل "تاس" وهما على متن المحطة الفضائية الروسية دميتري بيتيلين.

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وأضافت أن كل المهام التي أوكلت إليها وإلى البعثة الـ68 الفضائية قد نفذت. وأوضحت قائلة:" إن كل يوم من أيام البعثة لم يكن مشابها لليوم الآخر، وهناك في كل يوم شيء مثير، وإني أشعر بارتياح تام لما حدث وكانت نتائج العمل مناسبة لكل توقعاتي وذلك بفضل التدريبات المكثفة التي شاركت فيها على الأرض".

وأضافت قائلة:" إن حالة انعدام الوزن هو شعور لا مثيل له ولا يمكن محاكاته بالكامل على الأرض. وإني أشعر بارتياح تام بما عملته وأشعر أنني جاهزة لتحقيق إنجازات أخرى والعودة إلى الأرض"

يذكر أن آنا كيكينا كانت الأولى التي انطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon الفضائية الأمريكية التابعة لشركة SpaceX الأمريكية في إطار برنامج الرحلات الفضائية المتبادلة حيث يقوم رواد الفضاء الروس برحلات فضائية على متن مركبات أمريكية. أما رواد الفضاء الأمريكيون فيحلّقون على متن مركبات روسية.

وقد وصلت آنا كيكينا في أكتوبر الماضي مع الرائدة الأمريكية، نيكول مان ورائد الفضاء الياباني، كويتي واكاتا إلى المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" كانت قد وقّعت مع وكالة "تاس" الروسية في 17 نوفمبر عام 2021 اتفاقية تأسيس مكتب للوكالة على متن المحطة الفضائية.

المصدر: تاس