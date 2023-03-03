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التحام مركبة " Crew-6" بمحطة الفضاء الدولية

الفضاء

التحام مركبة
التحام مركبة " Crew-6" بمحطة الفضاء الدولية
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التحمت المركبة الفضائية التي تنقل طاقم Crew-6، اليوم الجمعة، بمحطة الفضاء الدولية، بعد نحو يوم من انطلاقها من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا بولاية فلوريدا.

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وانطلقت أمس الخميس المهمة الثانية لدولة الإمارات لإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، بمركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وفي وقت سابق، قالت ناسا إنه تم رصد مشكلة برمجية بالمركبة الناقلة لـ Crew 6 ويتم العمل على إصلاحها قبل الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وتشمل المهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي يقوم بأول مهمة طويلة الأمد لرائد فضاء عربي. وسيرحب 7 رواد فضاء على متن المحطة بفريق Crew 6.

ومن المتوقع أن ينهي هؤلاء السبعة مهمتهم ويغادروا محطة الفضاء الدولية هذا الشهر. وسيعود 4 منهم على متن مركبة دراغون التابعة لسبيس إكس، التي أوصلتهم إلى المدار في أكتوبر.

وسيعود الثلاثة الآخرون على متن مركبة فضاء روسية من طراز سويوز، جاءت فارغة إلى المحطة الأسبوع الماضي، لتحل محل واحدة شهدت تسربا لسائل التبريد أثناء التحامها بالمحطة في ديسمبر.

المصدر: وكالات

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