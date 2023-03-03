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أول تصريح لسلطان النيادي أثناء مروره على متن المركبة الفضائية فوق الإمارات

أخبار العالم العربي

أول تصريح لسلطان النيادي أثناء مروره على متن المركبة الفضائية فوق الإمارات
سلطان النيادي
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وصف رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي شعوره، وهو على متن مركبة دراغون أثناء مروره فوق الإمارات بينما تتجه المركبة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية، بأنه لا يوصف.

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وتقترب مركبة "دراغون" التي تحمل طاقم Crew-6 للالتحام بمحطة الفضاء الدولية بشكل كامل.

وانطلقت أمس الخميس المهمة الثانية لدولة الإمارات لإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، بمركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ويصل طاقم "سبيس إكس كرو 6" إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الجمعة في تمام 10:17 صباحا، وذلك بحسب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بعد الانطلاق الناجح للصاروخ "فالكون 9"، حيث انفصلت المركبة الفضائية "سبيس إكس دراجون انديفور"، لتبدأ مسارها نحو وجهتها المحطة الفضائية الدولية بسرعة تقارب 17500 ميل في الساعة.

المصدر: البيان

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