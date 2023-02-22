"روس كوسموس" توافق على تمديد تشغيل القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أن المجلس العلمي التقني للمؤسسة وافق على قرار تمديد تشغيل القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية إلى عام 2028.



يذكر أن مجلس كبار المصممين في مؤسسة "إينيرجيا" كان قد اقترح في وقت سابق تمديد فترة تشغيل القطاع الروسي إلى عام 2028.

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وجاء في بيان "روس كوسموس": "اجتمعت هيئة رئاسة المجلس العلمي التقني في المؤسسة اليوم للنظر في مقترح مجلس كبار المصممين في "إينيرجيا" بشأن تمديد فترة تشغيل القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، ووافقت على تمديدها إلى عام 2028".

ويشير المكتب إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الوضع الفني للقطاع الروسي من المحطة ، وإجراءات إطالة عمره التشغيلي، وقضايا الدعم الطبي وتوسيع برنامج البحث العلمي والتطبيقي.

ويقول مصدر في المؤسسة: "بناء على نتائج اجتماع هيئة رئاسة المجلس العلمي التقني ستعد المؤسسة المستندات اللازمة لتقديمها إلى الحكومة الروسية بشأن تمديد فترة تشغيل القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية إلى عام 2028".

المصدر: نوفوستي