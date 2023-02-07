"روس كوسموس": القرار بشأن متابعة تشغيل المحطة الفضائية الدولية لن يتخذ قبل 16 فبراير

أعلن فلاديمير سولوفيوف المصمم العام للرحلات المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس"، أن اجتماع المجلس العلمي التقني للمؤسسة لمناقشة توصيات خبراء "إنيرجيا" لن ينعقد قبل 16 فبراير.

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ويشير سولوفيوف، إلى أن إجتماع المجلس العلمي التقني لمؤسسة "روس كوسموس" لدراسة توصيات ومقترحات كبار المصممين بشأن تمديد تشغيل القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية إلى عام 2028 سيعقد في 16 فبراير أو بعده.

ويقول: "لدينا مجلس علمي تقني يرأسه يوري كوبتيف، وقد اتفقنا معه على إجراء عدة لقاءات خلال الأسبوع الجاري، وبعدها نعرض جميع المواد والوثائق على اجتماع المجلس العلمي الفني".

ويضيف: "يجب على رئيس المجلس العلمي الفني دعوة هيئة رئاسة المجلس للاجتماع في 16 فبراير لدراسة مقترحاتنا".

ووفقا للمصمم العام، بعد ذلك تتفق شركة "إينيرجيا" و"روس كوسموس" واللجنة الصناعية العسكرية على رأي موحد بشأن تمديد عمل القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2028 أو عدمه.

المصدر: نوفوستي