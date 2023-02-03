مصير المحطة الفضائية الدولية سيقرر يوم 6 فبراير

سيقرر مجلس كبار مصممي القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية في اجتماع مغلق يوم الأثنين 6 فبراير مصير المحطة الدولية.





ويشير مصدر مطلع في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن الخبراء سيقيمون في هذا الاجتماع الحالة الفنية للمحطة، وعلى ضوء ذلك سيقررون إما تمديد تشغيلها إلى عام 2028 وأما الانسحاب من المشروع عام 2025.

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ووفقا للمصدر، من المقرر أن يقدم كبار مصممي الأنظمة والأجهزة الموجودة في القطاع الروسي تقريرا عن حالة المحطة الفضائية الدولية.

ويقول: "سيناقش الخبراء حالة المحطة الحقيقية من الناحية التقنية، التي لا تعتمد أبدا على القرارات السياسية. ومن غير الممكن التنبؤ بقرارا هذا المجلس. والأكثر من هذا أنه يجب تسديد مبلغ من المال في حالة تمديد تشغيل المحطة. ومعلوم أن مثل هذا الاجتماع يعقده المجلس سنويا".

ويضيف المصدر في "روس كوسموس": "الحالة الفنية للمحطة لا تزال مرضية. وحتى إذا كانت هناك مشكلة تسرب بعض الهواء منها، فإن هذا الحال يتوافق مع المعيار المعمول به حاليا. ومع ذلك، حتى في حالة حدوث تسرب كبير من وحدة معينة، يمكن ببساطة إغلاقها لفترة طويلة".

ويشير إيفان مويسييف رئيس معهد سياسة الفضاء، من جانبه، إلى أن حالة المحطة ليست سيئة جدا لكي ننسحب منها. أي يمكن استخدام المحطة حتى عام 2028 دون أي خطر يهدد رواد الفضاء.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"