"روس كوسموس": روسيا ستبدأ نشر محطتها الفضائية بحلول عام 2027

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، يوري بوريسوف أن روسيا تخطط للبدء في نشر محطتها الفضائية المدارية الجديدة بحلول عام 2027.

جاء ذلك على لسانه في كلمة ألقاها في اجتماع ندوة "كوروليوف" الفضائية بموسكو.

إقرأ المزيد

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية التي نقلت عن بوريسوف قوله إن إطلاق أول وحدة فضائية للمحطة الروسية الجديدة كان يخطط له سابقا عام 2028.

يذكر أن شركة "إنرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية، بصفتها فرعا لـ"روس كوسموس"، كشفت عام 2022 لأول مرة في منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني عن مجسم للمحطة الفضائية الروسية المستقبلية الواعدة.

وعرض المجسم محطة فضائية بمرحلتها الثانية تقضي بوجود وحدة أساسية ووحدة علمية تولّد الطاقة الكهربائية ووحدة انتقالية ووحدة إنتاجية ومنصة صيانة.

يذكر أن المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين كان قد أعلن في وقت سابق أن المحطة الفضائية المدارية الروسية المستقبلية المأهولة ستخصص لتجميع أجهزة ومركبات فضائية أخرى ضمنا.

المصدر: تاس