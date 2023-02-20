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المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها استعدادا لاستقبال مركبة "سويوز" الروسية

الفضاء

المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها استعدادا لاستقبال مركبة
Legion-Media
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن تعديل في مدار المحطة الفضائية الدولية، استعدادا لاستقبال مركبة Soyuz MS-22 الروسية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "صباح يوم الاثنين 20 فبراير الجاري أجري تعديل على مدار المحطة الفضائية الدولية لخلق الظروف البالستية المناسبة لاستقبال مركبة Soyuz MS-22 الروسية".

وأضاف البيان: "ازداد ارتفاع مدار المحطة بمقدار 3.2 كلم، ليصبح بعيدا عن سطح الأرض بمقدار 418.9 كلم، واستخدمت في عملية تصحيح المدار محركات مركبة  Progress MS-22 الروسية الملتحمة بالمحطة، إذ بدأت المحركات بالعمل اليوم الاثنين تمام الساعة 07:20، وعملت لمدة 958 ثانية".

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وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة Soyuz MS-22 تقرر إرسالها نحو المحطة الفضائية في مارس القادم.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد تابعون لـ "روس كوسموس" هم: سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتيلين، وآنا كيكنا، ورواد ناسا، جوش كاسادا، وفرانك روبيو، ونيكول مان، إضافة إلى رائد الفضاء الياباني، كويتشي واكاتا.

المصدر: تاس

 

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