طلاب الجامعات الروسية يساهمون في وضع التصميم الداخلي للمحطة المدارية الواعدة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن طلابا ومعلمين من إحدى الجامعات الروسية يساهمون في العمل على مشروع التصميم الداخلي للمحطة المدارية الوطنية الواعدة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "في مايو أو يونيو المقبل سيتم اختيار أفضل الأعمال المتعلقة بالتصميم الداخلي للمحطة المدارية الروسية الواعدة (ROS)، والتي يجري العمل عليها حاليا من قبل الطلاب والمعلمين في جامعة ستروغانوف الحكومية الروسية للفنون والصناعة".

وأضاف البيان "بدأ العمل على مشروع وضع التصمم الداخلي للمحطة بمشاركة طلاب الجامعات في فبراير الماضي، و ذلك بعد أن ألقى الخبير في علوم الطيران بشركة إينيرغيا الروسية، مارك سيروف، محاضرة على طلاب جامعة ستوغانوف المذكورة، ما ساهم في انغماس الطلاب في أجواء إنشاء تصاميم داخلية للمجمعات المدارية الواعدة، في مايو أو يونيو هذا العام سيقوم المختصون بمراجعة واختيار أفضل التصاميم التي اقترحها طلاب الجامعة لمحطة (ROS)".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى "أن المحطة المدارية الروسية الواعدة قد تغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024 ".

المصدر: فيستي