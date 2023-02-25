استطلاع يكشف موقف الروس من مخاطر سقوط نيازك على الأرض

أظهر استطلاع أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام بالتعاون مع وكالة "تاس" الروسية أن غالبية الروس ( 63%) يعتبرون سقوط النيازك على الأرض أمرا غير واقعي عمليا.

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وشارك في الاستطلاع الذي أجري بمناسبة مرور 10 سنوات لسقوط نيزك "تشيليابنسك" على الأرض في 15 فبراير عام 2013، 1600 مواطن روسي لا تقل أعمارهم عن 18 عاما.

إننا نعرف الكثير اليوم عن الفضاء، بما في ذلك نعرف مخاطر قد تكمن فيها. إلا أن غالبية الروس يعتبرون سقوط الكويكبات والمذنبات والنيازك على الأرض أمرا غير واقعي. وبلغت نسبة أصحاب هذا الرأي في روسيا 63%، بينما يعتبر عكس ذلك 31% فقط. ويعتبر الشباب بسن 18 – 24 عاما بنسبة 49% هذا السيناريو ممكنا، وبلغت نسبة الشباب بسن 25 – 34 الذين يشاركون هذا الرأي 40%. وبينهم كذلك المستخدمون النشطاء للإنترنت (38%). أما كبار السن فيشكلون نسبة 25-27% فقط.

ويعتبر 48% من المشاركين في استطلاع الرأي أن هذا السيناريو لا يمكن التنبؤ فيه، ولذلك من المستحيل التهيؤ له. بينما يقتنع 44% من المشاركين بأن البشرية بمقدورها تنفيذ تلك المهمة.

وأما احتمالية سقوط نيزك على الأرض العام الجاري فيقيمها الروس كممكنة بنسبة 28% فقط.

وبين النيازك التي سقطت على أرض روسيا يعرف سكان روسيا نيزك "تونغوسكا" الذي سقط في يونيو عام 1908 في شمال شرق سيبيريا (45%) ونيزك "تشيليابينسك" الذي سقط في 15 فبراير عام 2013 (نحو 43%). فيما يعتبر نيزك "تشيليابينسك" معروفا أكثر (55%) للشباب بسن 18–24 عاما. بينما لا يعرفه إلا 39% من كبار السن الذين تجاوز عمرهم 60 عاما.

ويعتبر سكان منطقة الأورال الروسية أكثر تعرفا عليه (73%) بالإضافة إلى المستخدمين النشطاء للإنترنت (48%).

المصدر: تاس