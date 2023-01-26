"روس كوسموس" تؤجّل عمليات خروج روادها إلى الفضاء المفتوح الشهر القادم

كشف رائد الفضاء الروسي، أندريه فيديايف عن خطط "روس كوسموس" التي تتعلق بخروج روادها من المحطة الفضائية إلى الفضاء المفتوح الشهر القادم.

وفي مقابلة حول الموضوع قال فيديايف: "لا تتضمن خطط روس كوسموس خروجي من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في شهر فبراير القادم".

وأضاف "على خلفية الحادث الذي وقع مع مركبة Soyuz MS-22 أجّلت روس كوسموس مواعيد العديد من عمليات خروج روادها من المحطة إلى الفضاء المفتوح، والتي كان من المفترض أن تنفّذ في فبراير القادم، هذه العمليات قد تنفّذ في شهر أبريل على الأرجح..بالنسبة لي تحديدا فمن غير المخطط أن أخرج بمهمات من المحطة إلى الفضاء المفتوح، وستكون مهمتي الرئيسية تأمين دعم عملية خروج الرواد من المحطة، والتحكّم بذراع ERA الآلية في أثناء تلك المهمات".

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وكانت وكالة ناسا الأمريكية قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تخطط لإطلاق مركبة "دراغون" المأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية في 26 فبراير 2023، وسيكون على متن المركبة رائد الفضاء الروسي، أندريه فيديايف، ورائداها، ستيفن بوين، وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي.

المصدر: فيستي