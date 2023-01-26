اليابان تعلن موعد إطلاق صاروخها الفضائي الجديد

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) عن الموعد الذي ستنفذ فيه أول عملية إطلاق لصاروخ H3 الجديد.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة"تم تأجيل موعد أول إطلاق لصاروخ H3 الياباني الفضائي الثقيل من 12 إلى 13 فبراير 2023، بسبب الأحوال الجوية المتوقعة في منطقة الإطلاق".

وأضاف البيان "الصاروخ من المفترض أن يطلق في اليوم المذكور من مركز تانيغاشيما الفضائي، تمام الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي (04:40 بتوقيت موسكو)، وفي حال تأجيل عملية الإطلاق فإن الموعد الاحتياطي سيكون ما بين 14 فبراير و10 مارس".

بدأ تطوير صواريخ H3 عام 2013 بالتعاون ما بين Mitsubishi Heavy Industries و JAXA، لتكون صواريخ فضائية ثقيلة تعمل بالوقود السائل، وتحل محل صواريخ H-2A المخصصة لإطلاق الأقمار الصناعية، وصواريخ H-2B التي صممت لتطلق نحو المحطة الفضائية الدولية.

إقرأ المزيد

وكان من المقرر أن تنفذأول عملية إطلاق لصاروخ H3 عام 2020، لكن العملية أجّلت بسبب اكتشاف اهتزازات في المحرك الرئيسي للصاروخ، والشهر الماضي أجرت JAXA وشركة Mitsubishi Heavy Industries سلسلة من اختبارات لمحرك الصاروخ على منصة الإطلاق، ولم تسجّل إية ملاحظات على عمل المحرك.

وتعتبر صواريخ H3 الحديثة أكبر صواريخ فضاء يابانية الصنع تعمل بالوقود السائل، ويبلغ طول كل صاروخ من هذه الفئة 63 مترا، وقطره 5.2 م، ويتوقع أن تكون قادرة على نقل حمولات تصل إلى 6.5 طن إلى مدرات الأرض.

المصدر: تاس+وكالات