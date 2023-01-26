روسيا تعزز قدراتها في مجال إنتاج الأقمار الصناعية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تخطط لتعزيز قدراتها في مجال إنتاج الأقمار الصناعية وتقنيات الفضاء.

وحول الموضوع قال رئيس المؤسسة، يوري بوريسوف: "تخطط روسيا لتوسيع كوكبة أقمارها الصناعية في الفضاء، وزيادة عدد هذه الأقمار من 200 إلى 1000 قمر بحلول عام 2030".

وأضاف "يجب أن نوسّع مجموعة أقمارنا في مدارات حول الأرض ليصل عدد الأقمار إلى ألف جهاز، ولهذا فنحن بحاجة إلى إنتاج 200 إلى 250 قمر صناعي سنويا، فيما روسيا تنتج حاليا عددا أقل بكثير من الأقمار في السنة، وزيادة الإنتاج ستشكل تحدّيا حقيقيا للصناعة في البلاد".

ومن جهته أشار نائب المدير العام لشركة "تسنيماش" الروسية، فيكتور خارتوف إلى "أن الخبراء الروس يعملون على مشروع لتطوير المعالجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات التي يتم الحصول عليها من الفضاء واستعمال تلك المعالجات في الأقمار الصناعية والمركبات التي ستعمل في مدارات حول الأرض، وأن روسيا من المفترض أن تبدأ باستخدام هذه التقنيات عام 2025".

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وتعمل روسيا حاليا على العديد من المشاريع لتطوير أجيال جديدة من الأقمار الصناعية ومن ضمنها مشروع منظومة Sphere التي ستضم أقمارا لخدمات الإنترنت وأقمارا لاستشعار الأرض عن بعد.

المصدر: فيستي