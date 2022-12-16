روسيا قد تقدم خدمات الإنترنت والاتصالات للدول الأخرى عبر أقمارها الصناعية الواعدة

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا قد تقدم خدمات الاتصالات لدول أخرى عبر أقمارها الصناعية الواعدة التي ستطلقها في إطار مشروع Sphere.

وحول الموضوع قال بافل تشيرينكوف، رئيس شركة "Sphere" الروسية المسؤولة عن المشروع المذكور: "تخطط شركتنا لدخول السوق العالمية في المستقبل".

وأضاف "العديد من الدول بما في ذلك روسيا، تضع قواعد وقيودا على تقديم خدمات الاتصالات، ويجب أن تتوفر في الشركات التي ترغب بتقديم خدمات الاتصالات شروط معينة.. أما بالنسبة لمشغلي الأقمار الصناعية فإن فتح مكاتب تمثيلية لهم في بلدان مختلفة من العالم هو ممارسة أصبحت راسخة، لذلك أعتقد أن استراتيجيتنا للتنمية الدولية سوف تستند إلى تكوين شراكات جديدة في بلدان أخرى".

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وكانت روسيا قد أعلنت سابقا أن منظومة أقمار Sphere ستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصصا لتأمين شبكات الإنترنت الواسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O و Berkut-VD، و12 قمر Berkut-X وBerkut-XLP..

جدير بالذكر أنه تم في أبريل الماضي استحداث شركة "Sphere" في روسيا التي ستكون مسؤولة عن تشغيل الأقمار المذكورة، والتي ستتعاون مع الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات على أراضي الاتحاد الروسي.

المصدر: تاس