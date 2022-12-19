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الخبراء يحددون سبب ومكان الضرر الذي لحق بالمركبة "سويوز إم إس -22"

الفضاء

الخبراء يحددون سبب ومكان الضرر الذي لحق بالمركبة
NASA
صورة تعبيرية
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أعلن مصدر في مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء حددوا بدقة عالية مكان الضرر الذي لحق بالمركبة الفضائية "سويوز إم إس-22".

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وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "يقع مكان الضرر في منظومة التبريد بالقرب من وحدة فحص البطارية الشمسية، التي تثبت البطارية في وضعية محددة".

ويضيف المصدر، تم تحديد مكان الضرر بمساعدة الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها رواد الفضاء الروس والأمريكيين، وأرسلوها إلى الأرض.

ويشير المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس"، إلى أن الخبراء يدرسون ويحللون باستمرار جميع المعلومات التي تصلهم.

وقد أشار سيرغي كريكاليف، المدير التنفيذي لبرامج الرحلات الفضائية المأهولة، إلى أن اصطدام نيزك صغير بالمركبة قد يكون سببا محتملا للضرر الحاصل في منظومة التبريد.

المصدر: نوفوستي

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