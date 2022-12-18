"روس كوسموس" تؤكد انخفاض درجة الحرارة في مركبة "سويوز م س-22"

قال مصدر في وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن المختصين تمكنوا من خفض درجة الحرارة "سويوز م س-22" حيث تعطل عمل نظام التبريد.

وأضاف المصدر: "أخذت درجة الحرارة في مركبة المأهولة سويوز م س-22 في الانخفاض، وباتت درجة الحرارة الآن ضمن الأطر المحددة".

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في 15 ديسمبر حدث تسرب من نظام التبريد الخاص بمركبة "سويوز م س-22" الملتحمة مع محطة الفضاء الدولية، وذلك بسبب تلف الغلاف الخارجي لحجرة أجهزة المركبة الفضائية.

وبسبب الحادث، تم إلغاء خروج رواد الفضاء الروس إلى الفضاء الكوني لتنفيذ بعض الأعمال المخطط لها.

وأظهر بث تلفزيوني لوكالة "ناسا" الأمريكية، نوافير من السوائل التقنية تتدفق من المركبة "سويوز".

من جانبه، أعلن سيرغي كريكاليف، المدير التنفيذي للبرامج المأهولة في "روس كوسموس"، أن السبب المحتمل للحادث قد يكون إصابة تغليف المركبة بجرم سماوي وهو ما ألحق الضرر بنظام التبريد. وذكرت بعض الأنباء أن درجة الحرارة في المركبة ارتفعت ووصلت إلى 50 مئوية، إلا أن "روس كوسموس" أكدت أمس أن درجة الحرارة في المركبة تبقى في حدود 20-30 مئوية.

المصدر: نوفوستي