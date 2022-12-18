مصدر يكشف المدة التي سيستغرقها إرسال مركبة إنقاذ إلى محطة الفضاء الدولية

قال مصدر مطلع، إن وكالة روس كوسموس ستحتاج لشهر تقريبا لإرسال بشكل عاجل مركبة إنقاذ "سويوز" إلى محطة الفضاء الدولية لتحل محل "سويوز م س-22" المتضررة.

وذكر المصدر، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن ذلك. وأشار إلى وجود مركبتين من طراز سويوز في مطار بايكونور الفضائي: "سويوز م س-23" و "سويوز م س-24".

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في وقت سابق، أفادت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، بأنه قد يتم تسريع عملية إطلاق المركبة الفضائية المأهولة القادمة إلى المحطة الدولية، وذلك بعد اكتشاف عطل في نظام التبريد في "سويوز م س-22".

من جانبه قال مصدر في روس كوسموس، إن العمل مستمر في مجال تحضير إطلاق مركبة "سويوز م س-23". ووفقا للجدول المعتمد كان من المقرر إطلاقها في 16 مارس 2023.

وأضاف المصدر: "إذا لزم الأمر وفي حال الضرورة، يمكن تسريع الإعداد لإرسال المركبة إلى محطة الفضاء الدولية في وقت أبكر مما هو مخطط له".

في 15 ديسمبر حدث تسرب من نظام التبريد الخاص بمركبة "سويوز م س-22" الملتحمة مع محطة الفضاء الدولية، وذلك بسبب تلف الغلاف الخارجي لحجرة أجهزة المركبة الفضائية.

المصدر: نوفوستي