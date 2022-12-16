"روس كوسموس" تنفي الشائعات عن ارتفاع كبير في درجة حرارة مركبة "سويوز" الفضائية

نفت مؤسسة "روس كوسموس" الشائعات التي أشارت إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في مركبة "سويوز إم إس -22" الروسية الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "المعلومات المنتشرة التي استشهدت بـ (مصدر مطلع ) بشأن ارتفاع درجة الحرارة في مركبة الفضاء سويوز إم إس -22 إلى 50 درجة مئوية غير صحيحة".

وأشار البيان إلى أن "مختصين من مركز التحكم بالرحلات الفضائية الواقع بالقرب من موسكو وبالتعاون مع رواد الفضاء المتواجدين على متن المحطة الفضائية قاموا باختبار درجات الحرارة في المركبة المذكورة، بما في ذلك حرارة القسم المعيشي في المركبة، ولم تتجاوز الحارارة المسجلة الـ 30 درجة مئوية"، موضحا "أن هذا التغير في درجات الحرارة يعتبر طفيفا".

وذكرت "روس كوسموس" أن المختصيين على الأرض يتعاونون مع طاقم المحطة الفضائية الدولية حاليا لتطوير خيارات مختلفة للتعاطي مع الموقف، ويستمر تحليل البيانات القادمة من محطة الفضاء الدولية ، بما في ذلك الصور وتسجيلات الفيديو".

إقرأ المزيد

وكانت "روس كوسموس" قد ذكرت أمس الخميس أنها ألغت عملية خروج روادها من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح بسبب ظهور تلف في أجهزة ضبط الحرارة في مركبة "سويوز" الملتحمة بالمحطة الدولية.

وأعلن ناطق باسم "ناسا" أن التلف الحاصل في مركبة "سويوز" لا يشكل خطرا على أعضاء الطاقميْن الروسي والأمريكي في المحطة الدولية.

المصدر: تاس