إلغاء خروج الرائدين الروسييْن إلى الفضاء المكشوف لأسباب تقنية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية عن إلغاء خروج رائدي الفضاء الروسييْن سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين، من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المكشوف لأسباب تقنية.

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وكان يفترض أن يخرج رائدا الفضاء من وحدة "بويسك poisk" الفضائية الروسية الساعة 05.20 يوم 15 ديسمبر بتوقيت موسكو ليعملا خارج المحطة لمدة 6 ساعات و37 دقيقة، وذلك بغية السيطرة على عملية نقل جهاز تبريد إلى مختبر "ناؤوكا" باستخدام ذراع آلية تتحكم فيها رائدة الفضاء الروسية الثالثة، آنا كيكينا، من داخل المحطة.

وأوضحت "روس كوسموس" أن الخروج إلى الفضاء المكشوف تم إلغاؤه بسبب ظهور تلف في أجهزة ضبط الحرارة في مركبة "سويوز" الملتحمة بالمحطة الدولية.

هذا وأعلن ناطق باسم "ناسا" أن التلف الحاصل في مركبة "سويوز" لا يشكل خطرا على أعضاء الطاقميْن الروسي والأمريكي في المحطة الدولية.

المصدر: تاس