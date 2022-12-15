روسيا ترسل مركبات جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية لتنفيذ عمليات إطلاق جديدة لمركبات روسية نحو المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "وصلت إلى قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان المركبة الفضائية Soyuz MS-24 والتي سترسل نحو المحطة الفضائية الدولية في رحلة مأهولة، ومركبة الشحن الفضائية الروسية Progress MS-24، والتي ستستعمل لنقل البضائع إلى المحطة.. تم تثبيت هاتين المركبتين في أماكنهما المخصصة في القاعدة لإخضاعهما لفحوصات إضافية قبل إرسالهما إلى الفضاء".

Roscosmoss

وأضاف البيان "في المستقبل القريب سيباشر المختصون التابعون لروس كوسموس بفحص هاتين المركبتين، والتحقق من آليات فتح ألواح الطاقة الشمسية المثبتة عليهما، وبعدها سيتم تخزينهما في أماكن خاصة لحين موعد الإطلاق".

Roscosmoss

إقرأ المزيد

وأشار البيان إلى أن المركبتين من المفترض أن تطلقا إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2023، وستستخدم في عمليات الإطلاق صواريخ فضائية روسية الصنع.

وتمتلك روسيا اليوم عدة نماذج من المركبات الفضائية منها مركبات Soyuz التي تستعمل لنقل الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية، ومركبات الشحن الفضائي من نوع Progress، كما تعمل على مشاريع لتطويرمركبات فضائية متعددة الاستخدامات، ستستعملها مستقبلا في الرحلات الفضائية البعيدة إلى القمر أو المريخ.

المصدر: فيستي